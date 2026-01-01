Александр Бичев. Шедевры мировой вокальной музыки

Концерт Александра Бичёва: Ветер из солнечной Италии

Хотите насладиться атмосферой солнечной Италии или страстной Испании, не покидая города? Приходите 4 июля в Летний театр, где под открытым небом и на фоне уютного парка Литературного квартала вас ждет волшебный вечер музыки.

На концерте вы услышите шедевры вокальной музыки. Александр Бичёв исполнит известные композиции, такие как Luna, Incanto, Adagio, Caruso и Besame mucho. Эти мелодии знакомы многим и создадут незабываемую атмосферу.

О артисте

Александр Бичёв — талантливый певец, выпускник школы Галины Вишневской и участник шоу «Голос», где выступал в команде Александра Градского. Его концерты в Москве в 2025 году прошли с аншлагом, а зрители возвращаются на новые выступления, голосуя своим билетом.

Полезная информация

Билеты продаются со свободной рассадкой. Рекомендуем приходить к 18:00, чтобы выбрать удобные места и насладиться предвкушением вечера.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической и популярной музыки с Александром Бичёвым. Ждем вас на концерте!