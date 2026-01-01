Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Александр Бессонов. Почему девушки выбирают плохих парней
Билеты от 1000₽
Киноафиша Александр Бессонов. Почему девушки выбирают плохих парней

Александр Бессонов. Почему девушки выбирают плохих парней

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О выставке

Новая программа Александра Бессонова: "Ху из мистер Фролов?"

Приглашаем вас на литературный вечер Александра Бессонова, который пройдет под названием «Ху из мистер Фролов?». Это уникальная возможность узнать больше о жизни обаятельного мошенника Олеге Фролове, на прототипах которого основаны истории великих плутов, таких как Ходжа Насреддин, Швейк и Остап Бендер.

Тема вечера: справедливость и общество

На вечере автор и участники поговорят о том, почему эти персонажи нарушают закон, но при этом получают симпатии общества. Какие вопросы справедливости беспокоят человечество на протяжении веков? Что такое справедливость и как её найти? Ответы на эти вопросы будут искать вместе с вами.

Познакомьтесь с автором

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Его книги, такие как «Чарли», «Добрее» и «Мадам», завоевали сердца читателей. Бессонов стал победителем фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Его произведения полны трогательных моментов и светлого юмора, что позволяет всем нам лучше понять окружающий мир.

Его произведения активно читали со сцены такие актеры, как Катерина Шпица, Павел Деревянко и Максим Матвеев, что ещё раз подчеркивает их популярность в театральной среде.

Книги и автограф-сессия

«Мадам» — одна из самых продаваемых книг 2023 года с тиражом более 20 000 экземпляров. Учтите, что на вечере книги продаваться не будут. Но вы можете купить их заранее и принести с собой. После мероприятия автор с радостью подпишет ваши книги.

Для справки, у Александра Бессонова пять книг: «Мадам», «Старшая по подъезду», «Добрее», «Чарли 2.0» и «Алло, бабушка — это Саша». Все книги доступны в магазинах и на онлайн-платформах, таких как Озон и ВБ.

Не упустите шанс провести вечер с интересной беседой и увлекательными рассказами о жизненных перипетиях настоящих плутов!

Купить билет на выставка Александр Бессонов. Почему девушки выбирают плохих парней

Помощь с билетами
Март
5 марта четверг
17:00
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
от 1000 ₽
В других городах
Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1000 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Пространство «Универ-студия» Самара, Молодогвардейская, 151
от 1000 ₽
3 апреля пятница
19:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
от 1000 ₽
18 апреля суббота
19:00
Дом актера Уфа, Пушкина, 94
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
31 марта в 13:00 Музей Artdynamics
от 1100 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
16 марта в 15:00 Арт-пространство Futurione
от 1770 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
23 апреля в 10:00 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше