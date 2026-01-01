Новая программа Александра Бессонова: "Ху из мистер Фролов?"

Приглашаем вас на литературный вечер Александра Бессонова, который пройдет под названием «Ху из мистер Фролов?». Это уникальная возможность узнать больше о жизни обаятельного мошенника Олеге Фролове, на прототипах которого основаны истории великих плутов, таких как Ходжа Насреддин, Швейк и Остап Бендер.

Тема вечера: справедливость и общество

На вечере автор и участники поговорят о том, почему эти персонажи нарушают закон, но при этом получают симпатии общества. Какие вопросы справедливости беспокоят человечество на протяжении веков? Что такое справедливость и как её найти? Ответы на эти вопросы будут искать вместе с вами.

Познакомьтесь с автором

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Его книги, такие как «Чарли», «Добрее» и «Мадам», завоевали сердца читателей. Бессонов стал победителем фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Его произведения полны трогательных моментов и светлого юмора, что позволяет всем нам лучше понять окружающий мир.

Его произведения активно читали со сцены такие актеры, как Катерина Шпица, Павел Деревянко и Максим Матвеев, что ещё раз подчеркивает их популярность в театральной среде.

Книги и автограф-сессия

«Мадам» — одна из самых продаваемых книг 2023 года с тиражом более 20 000 экземпляров. Учтите, что на вечере книги продаваться не будут. Но вы можете купить их заранее и принести с собой. После мероприятия автор с радостью подпишет ваши книги.

Для справки, у Александра Бессонова пять книг: «Мадам», «Старшая по подъезду», «Добрее», «Чарли 2.0» и «Алло, бабушка — это Саша». Все книги доступны в магазинах и на онлайн-платформах, таких как Озон и ВБ.

Не упустите шанс провести вечер с интересной беседой и увлекательными рассказами о жизненных перипетиях настоящих плутов!