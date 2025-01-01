Лекция Александра Баранова в Петербурге. «Вампиры Виктора Пелевина: 3 смысловых уровня авторского мифа»

Приглашаем вас на лекцию Александра Баранова, посвященную дилогии Виктора Пелевина «Ампир В» и «Бэтман Аполло». В этих произведениях вампиры становятся метафорой власти и контроля, а их сообщество представляет собой заоблачную высоту в социальной иерархии.

О чем лекция?

На лекции мы подробно разберем, как Виктор Пелевин создает образы вампиров-властителей. Узнаем, из каких мифов, учений и верований автор черпает вдохновение. Также обсудим, какие послания зашифровал Пелевин для внимательных читателей, исследуя загадочный мир своих героев.

Кто рассказывает?

Лектор — Александр Баранов, известный литературовед и исследователь мифов, религиозных и культурных традиций в литературе. Он является автором научных статей, а также книг поэзии и прозы.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+