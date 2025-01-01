Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Александр Баранов. Вампиры Виктора Пелевина: 3 смысловых уровня авторского мифа

Александр Баранов. Вампиры Виктора Пелевина: 3 смысловых уровня авторского мифа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекция Александра Баранова в Петербурге. «Вампиры Виктора Пелевина: 3 смысловых уровня авторского мифа»

Приглашаем вас на лекцию Александра Баранова, посвященную дилогии Виктора Пелевина «Ампир В» и «Бэтман Аполло». В этих произведениях вампиры становятся метафорой власти и контроля, а их сообщество представляет собой заоблачную высоту в социальной иерархии.

О чем лекция?

На лекции мы подробно разберем, как Виктор Пелевин создает образы вампиров-властителей. Узнаем, из каких мифов, учений и верований автор черпает вдохновение. Также обсудим, какие послания зашифровал Пелевин для внимательных читателей, исследуя загадочный мир своих героев.

Кто рассказывает?

Лектор — Александр Баранов, известный литературовед и исследователь мифов, религиозных и культурных традиций в литературе. Он является автором научных статей, а также книг поэзии и прозы.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

 

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 ноября
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»
27 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 990 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
8 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
11 августа в 13:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше