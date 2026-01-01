Спектакль Алекс Соловьёв. Презентация моноспектакля и книги «Сны.Стихи»

Новый моноспектакль Алекса Соловьева в Kozlov Club Unplugged

В Kozlov Club Unplugged пройдет презентация моноспектакля и книги Алекса Соловьева «Сны. Стихи». Это уникальная постановка, посвященная внутреннему «Я» и раскрытию творческих потенциалов.

Композиция цвета и света в спектакле гармонично переплетается с музыкальными настроениями, напоминающими творчество Александра Скрябина. Музыка и поэзия Алекса Соловьева создают атмосферу, генерирующую ностальгию, страхи, меланхолию, а также веру и надежду. Каждый зритель сможет погрузиться в свои воспоминания о детстве и юности.

Спектакль носит импровизационный характер. С течением времени он будет меняться, открывая новые образы и смыслы. Поклонникам экспериментального театра и поэзии будет особенно интересно.

Адрес мероприятия

Обратите внимание: новая сцена клуба расположена по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

Задумайтесь

Бывало ли с вами, что вы не могли определить: сон это или реальность? Каждый новый показ моноспектакля — это шанс увидеть и ощутить мир с другой стороны. Музыка, звучащая в спектакле, меняется, открывая новые грани вашего сознания и даря чувство свободы.

Источники вдохновения

Основой для спектакля послужил материал из книги Алекса «Сны. Стихи». Каждое его представление призвано оставить зрителя с уникальной эмоцией и горящими глазами.