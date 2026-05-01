Алекс Соловьев и Железный Занавес. Юбилейная презентация альбома

Юбилейный концерт группы «Железный Занавес» в «Джем Клубе»

Группа «Железный Занавес» приглашает всех на особенный концерт, приуроченный к 5-летию выхода дебютного альбома «Smooth Plain». Это событие состоится в легендарном «Джем Клубе», где начиналась история коллектива.

Фронтмен группы Алекс Соловьев делится своими воспоминаниями: «Smooth Plain» — совершенно особенный альбом для нас. Это первое произведение, записанное на студии после долгих лет творческого пути. С момента написания первых композиций прошло уже 10 лет, и я горд тем, что альбом продолжает жить и дышать.

Несмотря на то что альбом состоит всего из 6 треков, в него вложено огромное количество любви, труда и личных переживаний. «Мы собирали его по маленьким кусочкам очень долгое время. Все музыканты были другие, и проходимый путь сложен», — рассказывает Алекс. Концерт станет напоминанием о сложном пути группы и ее трансформации.

Главная цель концерта — поделиться с вами атмосферой тех лет и воспоминаниями о том, как все начиналось. Алекс надеется, что зрители уйдут с концерта обновленными и полными новых эмоций.

Не забудьте послушать «Smooth Plain» на музыкальных платформах!