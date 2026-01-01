Алекс Лим/Alex Lim

Концерт Алекса Лима в Петербурге

Погрузитесь в мир музыки вместе с талантливым казахстанским певцом Алексом Лимом. Он стал известен благодаря своей победе на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» и участию в популярных телепроектах.

Алекс Лим — лауреат множества музыкальных наград. Он отлично зарекомендовал себя на просторной сцене Казахстана, а также принял участие в таких проектах, как «Голос страны» в Украине и «Ну-ка все вместе!» в России. Его неординарный музыкальный стиль и харизматичное исполнение привлекли внимание зрителей, что сделало его одним из самых ярких представителей новой волны поп-музыки.

Не упустите возможность увидеть его выступление в Петербурге! Концерт обещает запомниться не только оригинальными номерами, но и глубокими эмоциями, которые Алекс передает своей музыкой.

Станьте частью этого незабываемого события, которое объединяет людей через музыку и искусство!