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Алекс Лим/Alex Lim
Киноафиша Алекс Лим/Alex Lim

Алекс Лим/Alex Lim

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Алекса Лима в Петербурге

Погрузитесь в мир музыки вместе с талантливым казахстанским певцом Алексом Лимом. Он стал известен благодаря своей победе на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» и участию в популярных телепроектах.

Алекс Лим — лауреат множества музыкальных наград. Он отлично зарекомендовал себя на просторной сцене Казахстана, а также принял участие в таких проектах, как «Голос страны» в Украине и «Ну-ка все вместе!» в России. Его неординарный музыкальный стиль и харизматичное исполнение привлекли внимание зрителей, что сделало его одним из самых ярких представителей новой волны поп-музыки.

Не упустите возможность увидеть его выступление в Петербурге! Концерт обещает запомниться не только оригинальными номерами, но и глубокими эмоциями, которые Алекс передает своей музыкой.

Станьте частью этого незабываемого события, которое объединяет людей через музыку и искусство!

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В других городах
Ноябрь
17 ноября вторник
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6

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