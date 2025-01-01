Меню
Aleks Ataman & Finik
Киноафиша Aleks Ataman & Finik

Aleks Ataman & Finik

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Аleks Ataman и Finik — музыкальный дуэт, объединивший авторский продюсерский почерк и мощный вокал, чтобы создавать настоящие танцевальные гимны новой сцены. Их совместный трек «Диалоги тет-а-тет» стал одним из главных хитов 2021 года: десятки миллионов прослушиваний, клипы с миллионами лайков в TikTok и Reels, десятки тысяч фанатов по всей стране. Aleks Ataman — певец и автор песен, чьи вокальные партии мгновенно запоминаются. Его стиль — это синтез мелодики, славянских интонаций и современной танцевальной энергии. Finik — артист и музыкант, чьи песни отличает искренность, яркая образность и точное чувство звучания времени. Его сольные треки стабильно попадают в чарты и собирают миллионы просмотров на платформах. На концерте прозвучат: — «Диалоги тет-а-тет» — «ОЙ, ПОДЗАБЫЛИ» — «Девочка бандитка» — «Юра Шатунов» — «Белыми ночами» — другие совместные и сольные треки артистов — эксклюзивные премьеры Выступление Aleks Ataman & Finik — это не просто концерт, а настоящее шоу с живой подачей, плотным звуком и полной вовлечённостью зала.

