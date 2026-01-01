Алекс Абра. Роскошный латино джаз 1950-60-х. Комедийное джазовое шоу

Роскошный латино джаз 1950-60-х: незабываемое шоу в Москве

Аутентичная атмосфера стран Латинской Америки середины XX века появляется в Москве благодаря авторскому шоу «Роскошный латино джаз 1950-60-х», который представляет популярный российский джазовый певец Алекс Абра. Это уникальное мероприятие подарит зрителям возможность насладиться музыкальными шедеврами, заполнившими клубы и залы Америки в золотую эпоху джаза.

Музыкальная программа

Алекс Абра исполнит знаменитые джазовые хиты, такие как «Sway», «Quizas, Quizas, Quizas» и «The Girl From Ipanema», а также менее известные, но не менее чарующие композиции из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Антонио Джобим и Нэт Кинг Коул. Выступление пройдет в сопровождении ведущих джазменов Москвы на рояле, саксофоне, контрабасе и ударных, создавая неповторимую атмосферу высшего общества середины XX века.

Об исполнителе

Алекс Абра — талантливый композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, говорящий на английском, французском и итальянском языках. Он выделяется своим бархатным баритоном и уникальным стилем исполнения, вдохновленным великими крунерами 1940-50-х годов. Легкость и непринужденность в сочетании с дружеским взаимодействием со слушателями делают его выступления незабываемыми.

Достижения Алекса Абра

Алекс выступает на лучших площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл. В 2019 году он стал победителем международного джазового фестиваля «Усадьба Jazz» и принимал участие в проекте Александра Градского «Анти-ГОЛОС». Будучи резидентом нескольких московских джаз-клубов, он не только демонстрирует безупречное произношение, но и общается с аудиторией с легким юмором. Кроме того, в своих выступлениях он время от времени удивляет зрителей элементами настоящей американской чечётки.

