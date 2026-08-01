Алекс Абра: Нью-Йорк, Нью-Йорк

Ностальгия по Джазовому Золотому Веку: Шоу Алекса Абра

Аутентичная атмосфера Нью-Йорка середины XX века в Москве? Это возможно на авторском шоу «Нью-Йорк, Нью-Йорк», которое представляет известный российский джазовый певец Алекс Абра. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей джаза.

Во время шоу Алекс исполняет классические джазовые хиты, такие как «L.O.V.E.», «Mr. Sandman», «Fly Me To The Moon» и «New York, New York». В непринужденной и юмористической манере, в компании своего джаз-бэнда, он вновь оживит песни, ставшие классикой, из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Тони Беннетт. Отправьтесь на музыкальную экскурсию в мир высшего общества того времени!

Алекс Абра: Искусство и Личность

Алекс Абра — это не только талантливый композитор и эстрадно-джазовый певец, но и лингвист, владеющий английским, французским и итальянским языками. Его бархатный баритон притягивает внимание, а исполнение в манере крунеров 1940-50-х годов создает уникальный и запоминающийся стиль.

На его концертах царит легкость и непринужденность, что делает взаимодействие со зрителями дружеским и доверительным. Алекс выступает на самых известных площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл, и регулярно радует публику своим уникальным стилем.

Творческое Достижение

В 2019 году Алекс стал победителем международного джазового фестиваля «Усадьба Jazz» и участвовал в проекте Александра Градского «Анти-ГОЛОС». Будучи резидентом нескольких московских джаз-клубов, он привносит в свои выступления безупречное произношение и элементы американской чечётки, что редко встречается у российских вокалистов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где каждый аккорд переносит в эру джаза и стилю, который всегда будет актуален!