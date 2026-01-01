Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алекс Абра. Комедийное джазовое шоу
Билеты от 1500₽
Киноафиша Алекс Абра. Комедийное джазовое шоу

Алекс Абра. Комедийное джазовое шоу

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Алекс Абра: джаз с юмором и романтикой в клубе Алексея Козлова

Мужской вокал в джазе — редкость, а когда в него добавляется юмор и активное общение с публикой, это становится настоящим событием на отечественной сцене. Известный российский джазовый певец Алекс Абра вместе с лучшими музыкантами столицы исполнит в легкой и непринужденной манере лучшие и самые веселые эстрадно-джазовые хиты XX века.

Вечер будет насыщен композициями из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Перри Комо, Нэта Кинга Коула и Луи Прима. А между песнями, а порой и во время исполнения, прозвучат шутки и музыкальный юмор. Не обойдется и без романтического настроя, который является неотъемлемой частью каждого концерта Алекса.

Знаковые хиты

В программе вечера ожидаются такие известные песни, как “Buona Sera Signorina”, “Mr Sandman”, “Istanbul (Not Constantinople)”, “Singing In The Rain”, “Mambo Italiano” и множество других. Гостям стоит надеяться на великолепную атмосферу нарядов и вместе наслаждаться изысканной музыкой.

Об артистe

Алекс Абра не только композитор и эстрадно-джазовый певец, но и лингвист, владеющий английским, французским и итальянским языками. Его редкий бархатный баритон прекрасно подходит для исполнения джазовых и эстрадных хитов.

Артист выступает на ведущих площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл, а также принимает участие в музыкальном телешоу “Поймай меня, если сможешь” на канале “Россия 1”. В 2019 году Алекс стал победителем международного джазового фестиваля “Усадьба Jazz” в Сочи и участвовал в проекте Александра Градского “Анти-ГОЛОС”.

Важно отметить, что в своих выступлениях Алекс демонстрирует безупречное произношение (что является редкостью среди российских вокалистов, особенно в итальянском языке). Он активно общается с публикой, добавляя в шоу легкий юмор и даже включая элементы настоящей американской чечётки.

Полный состав коллектива будет опубликован позже.

Купить билет на концерт Алекс Абра. Комедийное джазовое шоу

Помощь с билетами
Июнь
12 июня пятница
21:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Chicago Groove
18+
Джаз

Chicago Groove

7 июля в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Новый год с Большим джазовым оркестром
6+
Джаз

Новый год с Большим джазовым оркестром

31 декабря в 14:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Guitar Day: BluesKitchen
12+
Блюз

Guitar Day: BluesKitchen

23 июня в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше