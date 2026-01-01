Алекс Абра. Комедийное джазовое шоу

Алекс Абра: джаз с юмором и романтикой в клубе Алексея Козлова

Мужской вокал в джазе — редкость, а когда в него добавляется юмор и активное общение с публикой, это становится настоящим событием на отечественной сцене. Известный российский джазовый певец Алекс Абра вместе с лучшими музыкантами столицы исполнит в легкой и непринужденной манере лучшие и самые веселые эстрадно-джазовые хиты XX века.

Вечер будет насыщен композициями из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Перри Комо, Нэта Кинга Коула и Луи Прима. А между песнями, а порой и во время исполнения, прозвучат шутки и музыкальный юмор. Не обойдется и без романтического настроя, который является неотъемлемой частью каждого концерта Алекса.

Знаковые хиты

В программе вечера ожидаются такие известные песни, как “Buona Sera Signorina”, “Mr Sandman”, “Istanbul (Not Constantinople)”, “Singing In The Rain”, “Mambo Italiano” и множество других. Гостям стоит надеяться на великолепную атмосферу нарядов и вместе наслаждаться изысканной музыкой.

Об артистe

Алекс Абра не только композитор и эстрадно-джазовый певец, но и лингвист, владеющий английским, французским и итальянским языками. Его редкий бархатный баритон прекрасно подходит для исполнения джазовых и эстрадных хитов.

Артист выступает на ведущих площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл, а также принимает участие в музыкальном телешоу “Поймай меня, если сможешь” на канале “Россия 1”. В 2019 году Алекс стал победителем международного джазового фестиваля “Усадьба Jazz” в Сочи и участвовал в проекте Александра Градского “Анти-ГОЛОС”.

Важно отметить, что в своих выступлениях Алекс демонстрирует безупречное произношение (что является редкостью среди российских вокалистов, особенно в итальянском языке). Он активно общается с публикой, добавляя в шоу легкий юмор и даже включая элементы настоящей американской чечётки.

Полный состав коллектива будет опубликован позже.