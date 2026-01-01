Алекс Абра. Франко-итальянский джаз 1950-60х. Комедийное джазовое шоу
Алекс Абра. Франко-итальянский джаз 1950-60х. Комедийное джазовое шоу

Возраст 6+
О концерте

Франко-итальянский джаз 1950-60-х в Москве

Хотите испытать атмосферу высшего света Италии и Франции середины XX века? Это возможно на авторском шоу «Франко-итальянский джаз 1950-60-х» от известного российского джазового певца Алекса Абра.

Под его руководством прозвучат легендарные джазовые хиты, такие как «I Will Wait For You», «Buona Sera Signorina», «Mr. Sandman» и «Mambo Italiano». Алекс Абра в непринужденной и юмористической манере выступит вместе с ведущими джазменами столицы, исполнив лучшие классические номера и менее известные песни из репертуара культовых исполнителей, таких как Дин Мартин, Луи Прима, Мишель Легран и Фрэнк Синатра.

Стиль и манера исполнения

Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, владеющий английским, французским и итальянским языками. Его редкий бархатный баритон и стиль исполнения в манере великих крунеров делают его выступления уникальными. Лёгкость и непринуждённость исполнения завораживает и создает доверительную атмосферу, которая идеально сочетается с джазовыми стандартами того времени.

Достижения и резиденции

Алекс Абра выступает на ведущих площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл. В 2019 году он стал победителем международного джазового фестиваля «Усадьба Jazz», а также принял участие в проекте Александра Градского «Анти-ГОЛОС». Алекс является резидентом нескольких московских джаз-клубов, где он демонстрирует не только безупречное произношение, но и общается со зрителями с характерным лёгким юмором, порой включая элементы настоящей американской чечётки в свои номера.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером под звуки джаза и почувствовать себя частью истории, полной роскоши и музыкальной магии!

Июнь
Июль
6 июня суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2000 ₽
4 июля суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11

