Премьера оперы «Алеко» в НОВАТе

К 150-летию Рахманинова

В рамках проекта «Год Рахманинова в НОВАТе» состоится премьера оперы «Алеко», единственного произведения выдающегося русского композитора и гениального мелодиста Сергея Васильевича Рахманинова. Опера будет показана на Малой сцене театра и приурочена к 150-летию со дня рождения композитора.

Сюжет и тематика

«Алеко» — это яркий и волнующий сюжет, полный любви, измены, ревности и мести. Она погружает зрителей в исследование человеческой природы и его судьбы. Главный герой, Алеко, стремится к спокойной жизни в прекрасном мире, но сталкивается с разрушительными страстями. Смогут ли они уничтожить его идиллию? Какие границы свободы он пересечет в своей борьбе за счастье?

Сюжет оперы рассказывает о молодом Алеко, который бежит из города и оказывается в кочующем цыганском таборе. Он становится мужем цыганки Земфиры, которая вскоре изменяет ему. Алеко не в состоянии справиться с испытаниями цыганской свободой и ревностью.

Исторический контекст

Молодому Рахманинову было всего девятнадцать лет, когда он начал работу над «Алеко» — своей дипломной оперой в Московской консерватории. В основе произведения лежат строки из пушкинской поэмы «Цыгане». Либретто оперы переработал Владимир Немирович-Данченко. Эта дипломная работа, написанная менее чем за двадцать дней, с премьеры вошла в историю мировой оперы.

Петр Ильич Чайковский, впервые услышав «Алеко», был настолько впечатлен, что содействовал её постановке. Опера была впервые показана на сцене Большого театра 27 апреля 1893 года, всего через год после выпускного экзамена Рахманинова. В 2023 году «Алеко» отмечает свое 130-летие и за эти годы получило множество интерпретаций.

Современная постановка

На сцене НОВАТа опера будет представлена в авторской концепции и постановке главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева, а музыкальным руководителем и дирижером выступит Евгений Волынский. Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение в новом свете!