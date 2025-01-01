Спектакль Алеко

Опера С. Рахманинова «Алеко» в Зарядье

Погружайтесь в мир страсти и конфликтов на сцене оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, ставшей дипломной работой композитора в Московской консерватории. Премьера произведения состоялась в 1892 году и с тех пор завоевала сердца слушателей.

Сюжет

Опера рассказывает о любовном треугольнике между цыганкой Земфирой, отчаянным юношей Алеко, покинувшим родные края ради любви, и молодым цыганом, также влюбленным в Земфиру. Этот конфликт идет вразрез с стремлением Алеко к счастью и теплу в мире, где он становится изгоем.

Персонажи и исполнители

Алеко — Ильдар Абдразаков, бас

— Ильдар Абдразаков, бас Старик (отец Земфиры) — Алексей Тихомиров, бас

— Алексей Тихомиров, бас Старая цыганка — Юлия Шаварина, меццо-сопрано

— Юлия Шаварина, меццо-сопрано Молодой цыган и Земфира — дополнительно

Хор Государственной академической капеллы имени А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина также принимают участие в этом великолепном представлении.

Постановочная команда

Режиссёр-постановщик — Ильдар Абдразаков

— Ильдар Абдразаков Режиссёр-ассистент — Ляйсан Сафаргулова

— Ляйсан Сафаргулова Сценограф — Екатерина Малинина

— Екатерина Малинина Художник по свету — Константин Удовиченко

— Константин Удовиченко Костюмы — модный дом YANA

— модный дом YANA Хореография — Анастасия Чередникова, Брайэн Опоку

— Анастасия Чередникова, Брайэн Опоку Ответственный концертмейстер — Евгений Сергеев

— Евгений Сергеев Режиссёр, ведущий спектакль — Екатерина Долян

Музыкальные особенности

Музыка «Алеко» наполнена глубокими эмоциями и выразительной мелодикой, что делает её шедевром. Используя элементы цыганского фольклора, Рахманинов создал контраст между величественными хоровыми номерами и динамичными оркестровыми эпизодами. Одним из ярких моментов является стремительная мужская пляска, в которой композитор отразил популярность цыганского романса «Перстенёк».

Это представление обещает стать настоящим театральным событием, привлекая как любителей классической музыки, так и тех, кто ценит красоту театрального искусства.