Алеко
Киноафиша Алеко

Спектакль Алеко

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Опера С. Рахманинова «Алеко» в Зарядье

Погружайтесь в мир страсти и конфликтов на сцене оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, ставшей дипломной работой композитора в Московской консерватории. Премьера произведения состоялась в 1892 году и с тех пор завоевала сердца слушателей.

Сюжет

Опера рассказывает о любовном треугольнике между цыганкой Земфирой, отчаянным юношей Алеко, покинувшим родные края ради любви, и молодым цыганом, также влюбленным в Земфиру. Этот конфликт идет вразрез с стремлением Алеко к счастью и теплу в мире, где он становится изгоем.

Персонажи и исполнители

  • Алеко — Ильдар Абдразаков, бас
  • Старик (отец Земфиры) — Алексей Тихомиров, бас
  • Старая цыганка — Юлия Шаварина, меццо-сопрано
  • Молодой цыган и Земфира — дополнительно

Хор Государственной академической капеллы имени А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина также принимают участие в этом великолепном представлении.

Постановочная команда

  • Режиссёр-постановщик — Ильдар Абдразаков
  • Режиссёр-ассистент — Ляйсан Сафаргулова
  • Сценограф — Екатерина Малинина
  • Художник по свету — Константин Удовиченко
  • Костюмы — модный дом YANA
  • Хореография — Анастасия Чередникова, Брайэн Опоку
  • Ответственный концертмейстер — Евгений Сергеев
  • Режиссёр, ведущий спектакль — Екатерина Долян

Музыкальные особенности

Музыка «Алеко» наполнена глубокими эмоциями и выразительной мелодикой, что делает её шедевром. Используя элементы цыганского фольклора, Рахманинов создал контраст между величественными хоровыми номерами и динамичными оркестровыми эпизодами. Одним из ярких моментов является стремительная мужская пляска, в которой композитор отразил популярность цыганского романса «Перстенёк».

Это представление обещает стать настоящим театральным событием, привлекая как любителей классической музыки, так и тех, кто ценит красоту театрального искусства.

Расписание

30 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 3000 ₽

