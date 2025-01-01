Спектакль Алеко

Возвращение к шедевру Рахманинова: «Алеко» на сцене театра «Геликон»

Трудно представить, но Сергею Рахманинову было всего 19 лет, когда он, выпускник консерватории, за 17 дней создал свою дипломную работу «Алеко». Этот оперный шедевр, безусловно, занял свое место в истории мировой оперы наряду с произведениями признанных мастеров.

Молодой автор страстно увлекся этой работой, и его творение так впечатлило другого русского гения — Петра Ильича Чайковского, что тот выразил желание увидеть «Алеко» вместе со своей «Иолантой» в одной программе. В письме к брату Чайковский писал: «Эта прелестная вещь мне очень понравилась». История гласит, что от такого предложения Рахманинов потерял дар речи, а Чайковский, развеселившись, заметил: «Благодарю вас, кокетливый молодой человек, за оказанную мне честь».

145-летие Рахманинова в «Геликоне»

Не случайно в год 145-летия Сергея Рахманинова в театре «Геликон», где к истории относятся очень трепетно, сочли за честь поставить его первый шедевр. Именно в стенах этого театра, в старинном особняке княгини Шаховской, выдающийся русский бас Федор Иванович Шаляпин (один из лучших в мире исполнителей партии Алеко) в начале XX века репетировал вместе с Сергеем Васильевичем Рахманиновым.

