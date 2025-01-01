Спектакль Алеко

Трудно представить, но Сергею Рахманинову было всего 19 лет, когда он, выпускник консерватории, за 17 дней создал свою дипломную работу «Алеко». Этот оперный шедевр, безусловно, занял свое место в истории мировой оперы наряду с произведениями признанных мастеров.
Молодой автор страстно увлекся этой работой, и его творение так впечатлило другого русского гения — Петра Ильича Чайковского, что тот выразил желание увидеть «Алеко» вместе со своей «Иолантой» в одной программе. В письме к брату Чайковский писал: «Эта прелестная вещь мне очень понравилась». История гласит, что от такого предложения Рахманинов потерял дар речи, а Чайковский, развеселившись, заметил: «Благодарю вас, кокетливый молодой человек, за оказанную мне честь».
Не случайно в год 145-летия Сергея Рахманинова в театре «Геликон», где к истории относятся очень трепетно, сочли за честь поставить его первый шедевр. Именно в стенах этого театра, в старинном особняке княгини Шаховской, выдающийся русский бас Федор Иванович Шаляпин (один из лучших в мире исполнителей партии Алеко) в начале XX века репетировал вместе с Сергеем Васильевичем Рахманиновым.
