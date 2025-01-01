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Алеаторика. Музыка и танец. Запах розового масла. Нәрсәдер
Киноафиша Алеаторика. Музыка и танец. Запах розового масла. Нәрсәдер

Спектакль Алеаторика. Музыка и танец. Запах розового масла. Нәрсәдер

12+
Продолжительность 1 час 43 минуты
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танец и музыка на Новой сцене Александринского театра

Танцевальный спектакль «Алеаторика. Музыка и танец»

Спектакль «Алеаторика. Музыка и танец» представляет собой уникальное взаимодействие музыки и танца. В этом произведении хореография и музыкальная структура исследуются через призму автономности, что делает исполнение особенно увлекательным.

В отличие от традиционных подходов, где хореографы опираются на музыкальные композиции, в нашем спектакле хореография Саши Кукина соединяется с музыкой таких выдающихся композиторов, как Джон Кейдж и Мортон Фелдман. Эти авторы известны своим инновационным подходом к музыке, основанным на управляемой случайности.

Музыка:
- John Cage. Credo in Us, 1942
- Morton Feldman. Spring of Chosroes, 1977
- John Cage. Music for Amplified Toy Pianos, 1960

Хореография: Саша Кукин и Мерс Каннингэм

Just Ensemble:
- Тимофей Матвеев (перкуссия)
- Павел Иванов (перкуссия)
- Алиса Федорова (скрипка)
- Диана Аксиненко (электроника)
- Александра Листова (фортепиано)

Исполнители: Эльвира Майорова, Екатерина Скорых, Полина Дубровкина, Светлана Леничко, Карина Гараева

Продолжительность: 41 минута

Танцевальный спектакль «Запах розового масла»

«Запах розового масла» — это пластическая зарисовка-рефлексия на основе библейской линии ключевого романа Михаила Булгакова. Спектакль погружает зрителя в мир власти и покоя, поднимая вопросы о цене выбора, который может оказаться предрешенным.

Каждый выбор ведет к последствиям, и в спектакле отражается тысячелетняя борьба человека с самим собой и своим окружением.

Хореограф-режиссер: Надежда Коханова

Исполнители: Мария Афанасьева, Екатерина Копец, Надежда Коханова

Композитор: Екатерина Копец

Художник по костюмам: Дмитрий Бушковский

Продюсер: Миша Казмирук

Продолжительность: 30 минут

Спектакль «нәрсәдер»

«нәрсәдер» — это телесное исследование взаимоотношений между людьми. Спектакль затрагивает темы рождения, смерти и возрождения «нечто», погружая зрителя в глубокие размышления о человеческих связях.

Хореографы и исполнители: Тимур Ганеев и Айсылу Мирхафизхан

Композитор: Кирилл Архипов

Саунд-дизайн: Денис Одум

Продолжительность: 32 минуты

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 20 августа
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