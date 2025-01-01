Спектакль Алеаторика. Музыка и танец. Запах розового масла. Нәрсәдер

Спектакль «Алеаторика. Музыка и танец» представляет собой уникальное взаимодействие музыки и танца. В этом произведении хореография и музыкальная структура исследуются через призму автономности, что делает исполнение особенно увлекательным.
В отличие от традиционных подходов, где хореографы опираются на музыкальные композиции, в нашем спектакле хореография Саши Кукина соединяется с музыкой таких выдающихся композиторов, как Джон Кейдж и Мортон Фелдман. Эти авторы известны своим инновационным подходом к музыке, основанным на управляемой случайности.
Музыка:
- John Cage. Credo in Us, 1942
- Morton Feldman. Spring of Chosroes, 1977
- John Cage. Music for Amplified Toy Pianos, 1960
Хореография: Саша Кукин и Мерс Каннингэм
Just Ensemble:
- Тимофей Матвеев (перкуссия)
- Павел Иванов (перкуссия)
- Алиса Федорова (скрипка)
- Диана Аксиненко (электроника)
- Александра Листова (фортепиано)
Исполнители: Эльвира Майорова, Екатерина Скорых, Полина Дубровкина, Светлана Леничко, Карина Гараева
Продолжительность: 41 минута
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Каждый выбор ведет к последствиям, и в спектакле отражается тысячелетняя борьба человека с самим собой и своим окружением.
Хореограф-режиссер: Надежда Коханова
Исполнители: Мария Афанасьева, Екатерина Копец, Надежда Коханова
Композитор: Екатерина Копец
Художник по костюмам: Дмитрий Бушковский
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