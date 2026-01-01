Оповещения от Киноафиши
Алдараспан в Алматы

О концерте

Вечер комедийных номеров с Алдараспан

Приглашаем вас на уникальное событие — выступление знаменитого казахстанского коллектива Алдараспан, известного своим мастерством в комедийном жанре. Этот ансамбль, состоящий из девяти талантливых артистов, радует публику своими яркими номерами уже более десяти лет.

Многие артисты ансамбля ранее выступали в КВН, что позволяет им создавать неповторимую атмосферу юмора и веселья. Алдараспан активно гастролирует по всей стране, и его выступления неизменно собирают полные залы. Не только зрители в аудитории жаждут увидеть их новые номера: коллектив активно представляет свои работы и в интернете, что позволяет им находить отклик у широкой аудитории.

На предстоящем выступлении вас ждут невероятные номера и специальные гости — звезды казахстанской эстрады, которые добавят изюминку в программу. Это прекрасная возможность стать частью незабываемого культурного события и зарядиться положительными эмоциями.

Мы с нетерпением ждём встречи с вами на этом удивительном вечере!

В других городах
Апрель
10 апреля пятница
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

ICEGERGERT
Хип-хоп
ICEGERGERT
3 апреля в 19:00 Motor Club Almaty
Билеты
Черный кофе в Алматы
Рок Тяжелый рок Русский рок
Черный кофе в Алматы
14 марта в 20:00 Клуб «Жесть»
от 25000 ₽
«Жігіттер» тобы
Живая музыка
«Жігіттер» тобы
10 марта в 19:00 Дворец Республики
Билеты
