Алдар Косе
Киноафиша Алдар Косе

Спектакль Алдар Косе

Режиссер  
Продолжительность 1 час

О спектакле

Спектакль для всей семьи «Алдар Косе»

Этот спектакль — современная интерпретация известного казахского фольклорного персонажа, рассказывающая историю о том, как оставаться верным своим принципам в бурном ХХI веке. Главный герой, как и прежде, становится на защиту справедливости и высмеивает человеческие пороки, а его поведение и приключения легко могут быть сопоставлены с Робином Гудом. Однако в данном случае его оружие — это меткое слово, а не лук и стрелы.

Современные проблемы и остроумный подход

Спектакль наполнен энергией хип-хопа и юмора. Алдар Косе встречается с современными трудностями, решая их в привычной для себя манере. Зрители смогут наблюдать, как он справляется с вызовами, которые ставит перед ним жизнь, благодаря поддержке талантливой театральной команды. Режиссёром выступил Еслям Нуртазин, а музыкальное оформление обеспечил композитор Максим Германцев. Поставленные танцы Адилет Таменов объединили элементы народного танца и хип-хоп культуры, что создает уникальный визуальный стиль.

Яркие впечатления для всех

Спектакль впечатляет динамичностью, выразительными декорациями и красивыми костюмами. Слияние традиционных казахских мотивов с современными элементами делает его интересным как для детей, так и для взрослых. Это свежий, смешной и актуальный театральный опыт, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!

О персонаже Алдар Косе

Алдар Косе (каз. Алдаркөсе) — вымышленный фольклорный герой казахских сказок, известный своей хитростью и находчивостью. Он олицетворяет защиту бедных и борьбу с жадностью, используя ум и остроумие вместо физической силы. Алдар Косе также упоминается в фольклоре других народов Центральной Азии, таких как киргизы, туркмены, узбеки и татары.

Интересно, что в переводе на русский язык его прозвище означает «Безбородый обманщик», что отражает его хитроватый и умный характер.

Купить билет на спектакль Алдар Косе

В других городах
Март
20 марта пятница
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 1800 ₽
29 марта воскресенье
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 1800 ₽

