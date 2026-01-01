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Альцина
Билеты от 700₽
Киноафиша Альцина

Спектакль Альцина

Опера для беременных
Постановка
Театр им. Наталии Сац 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Гармоничное развитие через музыку

Для любящих родителей важнейшей целью является гармоничное развитие личности их ребенка. Эмоциональное и интеллектуальное становление малыша начинается ещё до его появления на свет, и музыка, как одно из самых возвышенных искусств, способна наилучшим образом достичь этой цели.

Опера для будущих мам
«Альцина, или Волшебный остров» Георга Фридриха Генделя — одна из самых прекрасных опер барокко, которая вдохновила режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе на создание уникального спектакля для самой необыкновенной аудитории — для будущих мам.

Магия и любовь на волшебном острове
Действие оперы разворачивается на волшебном острове Альцины, где великая волшебница превращает всех случайных путешественников в камни, деревья, животных и цветы. Однако рыцарь Руджеро удается избежать этой участи, и Альцина влюбляется в него. Его покинутая невеста, Брадаманта, отправляется на поиски своего возлюбленного, чтобы вернуть его из волшебного плену.

Режиссер
Георгий Исаакян
В ролях
Людмила Бодрова
Екатерина Орлова
Татьяна Ханенко
Ольга Бутенко

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Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽

Фотографии

Альцина Альцина Альцина Альцина

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