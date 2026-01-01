Спектакль Альцина

Гармоничное развитие через музыку

Для любящих родителей важнейшей целью является гармоничное развитие личности их ребенка. Эмоциональное и интеллектуальное становление малыша начинается ещё до его появления на свет, и музыка, как одно из самых возвышенных искусств, способна наилучшим образом достичь этой цели.

Опера для будущих мам

«Альцина, или Волшебный остров» Георга Фридриха Генделя — одна из самых прекрасных опер барокко, которая вдохновила режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе на создание уникального спектакля для самой необыкновенной аудитории — для будущих мам.

Магия и любовь на волшебном острове

Действие оперы разворачивается на волшебном острове Альцины, где великая волшебница превращает всех случайных путешественников в камни, деревья, животных и цветы. Однако рыцарь Руджеро удается избежать этой участи, и Альцина влюбляется в него. Его покинутая невеста, Брадаманта, отправляется на поиски своего возлюбленного, чтобы вернуть его из волшебного плену.