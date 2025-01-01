Спектакль «Альбом». Комедия о любви и измене на сцене Омской драмы

На сцене театра более 12 лет с огромным успехом идет спектакль по рассказам Аркадия Аверченко «Чёртова дюжина». Теперь зрителей ждет новая постановка — «Альбом», которая также погружает в мир любви. Несмотря на то, что герои спектакля часто оказываются в роли изменщиков, мужей-рогоносцев и дамочек-хищниц, любовь остается главным двигателем сюжета.

О чем спектакль?

«Альбом» — это сборник пёстрых сцен, где комические ситуации соседствуют с грустными моментами. Режиссер Георгий Цхвирава подчеркивает, что это не просто смешные истории о мужчинах и женщинах, изменах и обмане. «В них есть такой «припек»: там какая-то грустная история про нас всех, там есть очень печальная нота. Как без щемящей ноты нет Чехова, так мне кажется, без щемящей ноты нет и Аверченко», — отмечает он.

Интересные факты

Спектакль «Альбом» основан на произведениях известного русского комедиографа Аркадия Аверченко, который был мастером сатиры и иронии.

Композиция спектакля включает как комические, так и драматические элементы, что делает его интересным для широкой аудитории.

Зрители могут ожидать неожиданные повороты сюжета и яркие, запоминающиеся персонажи.

Приглашаем вас насладиться этой увлекательной комедией о любви и человеческих слабостях. «Альбом» — это спектакль, который заставит вас улыбнуться и задуматься о вечных темах, знакомых каждому.