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Альбом
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Спектакль Альбом

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Альбом». Комедия о любви и измене на сцене Омской драмы

На сцене театра более 12 лет с огромным успехом идет спектакль по рассказам Аркадия Аверченко «Чёртова дюжина». Теперь зрителей ждет новая постановка — «Альбом», которая также погружает в мир любви. Несмотря на то, что герои спектакля часто оказываются в роли изменщиков, мужей-рогоносцев и дамочек-хищниц, любовь остается главным двигателем сюжета.

О чем спектакль?

«Альбом» — это сборник пёстрых сцен, где комические ситуации соседствуют с грустными моментами. Режиссер Георгий Цхвирава подчеркивает, что это не просто смешные истории о мужчинах и женщинах, изменах и обмане. «В них есть такой «припек»: там какая-то грустная история про нас всех, там есть очень печальная нота. Как без щемящей ноты нет Чехова, так мне кажется, без щемящей ноты нет и Аверченко», — отмечает он.

Интересные факты

  • Спектакль «Альбом» основан на произведениях известного русского комедиографа Аркадия Аверченко, который был мастером сатиры и иронии.
  • Композиция спектакля включает как комические, так и драматические элементы, что делает его интересным для широкой аудитории.
  • Зрители могут ожидать неожиданные повороты сюжета и яркие, запоминающиеся персонажи.

Приглашаем вас насладиться этой увлекательной комедией о любви и человеческих слабостях. «Альбом» — это спектакль, который заставит вас улыбнуться и задуматься о вечных темах, знакомых каждому.

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Степан Дворянкин
Леонид Калмыков
Александр Соловьев
Артем Ильин
Мария Токарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 27 сентября
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Омск, 25 октября
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Фотографии

Альбом Альбом Альбом Альбом Альбом Альбом Альбом Альбом

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