Личная драма Сергея Довлатова в Малом театре кукол

Спектакль «Альбом с голубем» основан на пьесе Алексея Федорченко и Лиды Канашовой. В нём переплетаются темы любви, боли эмиграции и творческой жизни 70-80-х годов через личную драму Сергея Довлатова.

Выбор и ностальгия

Довлатов стоит перед трудным выбором: остаться на родной земле с её «Невой, Эрмитажем, березами» или отправиться к «Тому самому Бродвею». Это противостояние показывает его трепетное отношение к родным местам, а также более личные драмы писателя.

Истории о любви

Спектакль задается вопросом: достаточно ли одного рассказа, чтобы поведать о знакомстве Довлатова со своей женой? В «Альбоме с голубем» это один красивый и атмосферный рассказ о любви, в котором переплетаются множество историй, стирающих грани между реальностью и вымыслом.

Приглашаем вас погрузиться в этот мир, наполненный светлой грустью и глубокими чувствами.