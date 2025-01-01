Этой весной Alblak 52 отправляется в большой тур по России с программой «Back to 2052». Исполнитель презентует свой новый альбом Streets Echo 2052 и не только!
В программе вы сможете услышать не только свежие треки с нового альбома, но и лучшие композиции из предыдущих работ. Alblak 52 — яркий представитель объединения 52, и его музыка знакома многим любителям современного звучания.
Это отличная возможность погрузиться в уникальную атмосферу творчества Alblak 52 и насладиться живым исполнением хитов, которые знают и любят фанаты. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!