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Alblak 52
Билеты от 1200₽
Киноафиша Alblak 52

Alblak 52

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт Alblak 52: «Back to 2052»

Этой весной Alblak 52 отправляется в большой тур по России с программой «Back to 2052». Исполнитель презентует свой новый альбом Streets Echo 2052 и не только!

Что вас ждет на концерте?

В программе вы сможете услышать не только свежие треки с нового альбома, но и лучшие композиции из предыдущих работ. Alblak 52 — яркий представитель объединения 52, и его музыка знакома многим любителям современного звучания.

Почему стоит посетить?

Это отличная возможность погрузиться в уникальную атмосферу творчества Alblak 52 и насладиться живым исполнением хитов, которые знают и любят фанаты. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
20:00 от 1200 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 октября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 1000 ₽
Челябинск, 11 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
20:00 от 1000 ₽
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
20:00 от 1200 ₽
Рязань, 18 октября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
20:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 24 октября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 1200 ₽
Казань, 25 октября
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
20:00 от 1200 ₽
Воронеж, 8 ноября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1000 ₽
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
20:00 от 1000 ₽
Краснодар, 9 ноября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 1200 ₽

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