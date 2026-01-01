Оповещения от Киноафиши
Альбина Кильдиярова
Альбина Кильдиярова

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Альбины Кильдияровой

В ГКЗ «Башкортостан» состоится юбилейный концерт певицы Альбины Кильдияровой. Её визитная карточка — песня «Башкортстан кызы». Лауреат конкурса «Хрустальный соловей» подтвердила её вокальные данные и открыла новые возможности в музыкальной карьере.

Творческий путь

Альбина Кильдиярова — это неординарная, талантливая и яркая певица с огненной энергией. В этом году она отмечает важную веху в своей карьере — 20 лет на сцене. Этот путь стал возможен благодаря упорству, вере в себя и трудолюбию. За её ярким творчеством стоит огромное количество усилий и самодисциплины.

Искусство выразительности

Певица удивляет зрителей не только своими песнями, но и уникальными костюмами, которые создаёт собственноручно. Каждый её выход становится цельным произведением искусства, где звук, образ и пластика сливаются воедино. Это редкое качество, что делает выступления Альбины по-настоящему запоминающимися.

Многофункциональный талант

На сегодняшний день Альбина является не только певицей, но и ведущей масштабных мероприятий, сценаристом, автором-исполнителем и модельером. Работа ведущей на телеканале «Туган тел» раскрывает её такие качества, как коммуникабельность, собранность и умение держаться перед камерой.

Праздник искусства

20-летний юбилей Альбины Кильдияровой — это не просто празднование длительного творческого пути, но и признание качества и искренности её профессиональной жизни. Она является отличным примером преданности искусству и своей родной культуре.

Добро пожаловать на юбилейный концерт!

Апрель
1 апреля среда
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 700 ₽

