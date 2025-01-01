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Альберт Асадуллин. Музыка мира
Киноафиша Альберт Асадуллин. Музыка мира

Альберт Асадуллин. Музыка мира

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольная программа Альберта Асадуллина «Музыка мира» в Колизей-Арене

8 сентября 2025 года в одном из лучших залов Санкт-Петербурга, Колизей-Арене, пройдет сольный концерт талантливого артиста Альберта Асадуллина. В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители смогут насладиться программой «Музыка мира».

Знакомство с артистом

Альберт Асадуллин — заслуженный артист России и народный артист Татарстана, известный своим «бриллиантовым голосом», который по праву занимает особое место на музыкальной сцене северной столицы. Артист запомнился поклонникам благодаря своей роли в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Его репертуар охватывает широкий спектр стилей — от рока и оперы до классической камерной музыки и эстрадной лирики.

Творческий путь

В творческом багаже Асадуллина — сотрудничество с выдающимися композиторами второй половины XX века, такими как Александр Журбин, Валерий Гаврилин, Андрей Петров и Давид Тухманов. В конце 80-х его популярность достигла пика благодаря хитам «Дорога без конца» и «Мальчик с девочкой дружил». Песня «Дорога без конца» стала визитной карточкой артиста и определяющей в его карьере.

Татарская музыка и эмоции на сцене

Отдельное место в творчестве Асадуллина занимает татарская народная музыка, что также найдет отражение в концертной программе. Встреча с этим мастером — настоящая находка для зрителей. Его харизма и энергетика создают неповторимую атмосферу, позволяя каждому зрителю пережить самые глубокие и искренние эмоции.

Информация о концерте

Концерт пройдет в двух отделениях, общая продолжительность составит 2,5 часа. Возрастное ограничение — 6+. Не упустите возможность насладиться магией музыки вместе с Альбертом Асадуллиным!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Альберт Асадуллин. Музыка мира Альберт Асадуллин. Музыка мира Альберт Асадуллин. Музыка мира Альберт Асадуллин. Музыка мира

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