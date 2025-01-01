Меню
Алай түгел, болай ул/Это так! Да нет, вот так!
Билеты от 1500₽
Киноафиша Алай түгел, болай ул/Это так! Да нет, вот так!

Спектакль Алай түгел, болай ул/Это так! Да нет, вот так!

12+
Режиссер Рашид Загидуллин
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Легкий и приятный спектакль на татарском языке

Представляем вашему вниманию комедию «Алай түгел, болай ул / Это так! Да нет, вот так!» в постановке Театра имени Тинчурина. Режиссер Рашид Загидуллин создал яркое и увлекательное шоу, полное колоритных персонажей, задорных танцев и теплой атмосферы.

Актуальность и содержание

Хотя пьеса выдающегося татарского драматурга Туфана Миннуллина была написана многие годы назад, ее темы остаются актуальными и по сей день. Комедия состоит из четырех частей, каждая из которых представляет собой отдельный сюжет:

  • «Как зовут тебя?»
  • «Мы разводимся — прощай!»
  • «Проходит время»
  • «Лунным вечером в парке»

Все сюжеты объединяет одна важная тема — семейные ценности. Через смешные и забавные истории спектакль освещает вечные вопросы человечности, любви и жизни.

Музыка и юмор

Комедия богата песнями и танцами, пропитанными тонким юмором, характерным для Туфана Миннуллина. Она заставляет зрителей смеяться, размышлять и, одновременно, напоминает о том, что сохранение целостности семьи — это обязанность каждого члена семьи.

Язык спектакля

Спектакль идет на татарском языке, с синхронным переводом на русский, что позволяет насладиться им широкой аудитории.

Не упустите возможность посетить этот увлекательный спектакль и погрузиться в атмосферу тепла и юмора!

