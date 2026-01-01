Летний концерт Alai Oli на теплоходе в Москве

10 июля группа Alai Oli приглашает вас на уникальный летний концерт в Москве, который пройдет на борту теплохода РИО-1. Это будет совершенно новое место для выступления, ведь группа впервые сыграет на воде.

Концерт обещает стать поистине незабываемым моментом: вы сможете насладиться великолепной музыкой под открытым небом, любуясь живописными видами Москвы и вечерней рекой. Группа работает над большим осенним сюрпризом, поэтому летние концерты будут максимально камерными и атмосферными.

Подробная информация о событии

Место проведения: Северный речной вокзал, Причал №1.

Сбор гостей: 17:30 - 18:30.

Начало посадки: 18:30.

Отплытие корабля: 19:00.

Обратите внимание, корабль отправляется строго по расписанию. Мы настоятельно рекомендуем вам прибыть заранее!

Не упустите возможность провести летний вечер под музыку Alai Oli, которой будет способствовать магнитное обаяние реки и вашего внимания!