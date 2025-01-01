Меню
Alai Oli
Билеты от 2500₽
Киноафиша Alai Oli

Alai Oli

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Зимние концерты Alai Oli

Легендарная группа Alai Oli вновь порадует своих фанатов «негромкими» концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Эти уникальные выступления уже много лет собирают полный зал, создавая атмосферу уюта и тепла.

Что ожидать от концертов?

На каждом зимнем концерте музыканты предлагают не только свои самые известные хиты, но и редкие раритеты, которые редко звучат на больших сценах. В этот раз зрителям будет представлен много музыки с недавно вышедшего альбома «C2BY», который успел завоевать любовь поклонников.

Где и когда увидеть Alai Oli?

  • Санкт-Петербург: 7 января, клуб «Рассвет»
  • Москва: 9 января, клуб «Урбан»

Не упустите возможность стать частью музыкального вечера, который подарит множество приятных эмоций и воспоминаний! Ждем вас на концертах Alai Oli!

Купить билет на концерт Alai Oli

Январь
9 января пятница
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2500 ₽
В других городах
Январь
7 января среда
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 2400 ₽

Фотографии

Alai Oli Alai Oli Alai Oli

