Зимние концерты Alai Oli

Легендарная группа Alai Oli вновь порадует своих фанатов «негромкими» концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Эти уникальные выступления уже много лет собирают полный зал, создавая атмосферу уюта и тепла.

Что ожидать от концертов?

На каждом зимнем концерте музыканты предлагают не только свои самые известные хиты, но и редкие раритеты, которые редко звучат на больших сценах. В этот раз зрителям будет представлен много музыки с недавно вышедшего альбома «C2BY», который успел завоевать любовь поклонников.

Где и когда увидеть Alai Oli?

Санкт-Петербург: 7 января, клуб «Рассвет»

7 января, клуб «Рассвет» Москва: 9 января, клуб «Урбан»

Не упустите возможность стать частью музыкального вечера, который подарит множество приятных эмоций и воспоминаний! Ждем вас на концертах Alai Oli!