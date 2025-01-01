Легендарная группа Alai Oli вновь порадует своих фанатов «негромкими» концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Эти уникальные выступления уже много лет собирают полный зал, создавая атмосферу уюта и тепла.
На каждом зимнем концерте музыканты предлагают не только свои самые известные хиты, но и редкие раритеты, которые редко звучат на больших сценах. В этот раз зрителям будет представлен много музыки с недавно вышедшего альбома «C2BY», который успел завоевать любовь поклонников.
Не упустите возможность стать частью музыкального вечера, который подарит множество приятных эмоций и воспоминаний! Ждем вас на концертах Alai Oli!