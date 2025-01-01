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Alai Oli
Киноафиша Alai Oli

Alai Oli

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Возраст 16+

О концерте/спектакле

Alai Oli представляют новый альбом в Екатеринбурге

30 июля 2025 года в клубе ФАБРИКА в Екатеринбурге пройдет мировая премьера долгожданного десятого студийного альбома группы Alai Oli. Это событие станет знаковым не только для фанатов, но и для самой группы, ведь именно в этом городе началась их музыкальная история.

Летний концерт Alai Oli с уникальной программой

Летний концерт Alai Oli обещает быть незабываемым. Зрители смогут насладиться не только новыми треками, но и хитами, которые уже давно полюбились поклонникам. В программе — более двух часов живого выступления, где музыка группы переплетется с их раритетами, создавая уникальную атмосферу.

Специальный гость

На сцене к Alai Oli вновь присоединится петербургский музыкант и саунд-продюсер Филипп Хмыров. Он сотрудничает с группой уже три года и внес значительный вклад в их звук. Это сотрудничество обещает сделать концерт еще более ярким и запоминающимся.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого масштабного события! Концерт Alai Oli в Екатеринбурге — это не просто музыкальное представление, а настоящая празднование искусства и творчества. Убедитесь, что вы будете среди тех, кто увидит премьеру нового альбома вживую!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 июля
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Alai Oli Alai Oli Alai Oli

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