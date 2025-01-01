Меню
Аладдин
Киноафиша Аладдин

Спектакль Аладдин

0+
Режиссер Игорь Жуков
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мюзикл-фантазия «Аладдин»

История о Восточном герое «Аладдин» — это увлекательная история о герое Востока, Аладдине, пришедшем к нам из знаменитого сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Тайна Волшебной лампы

Рожденный под счастливой звездой, Аладдин открывает тайну Волшебной лампы, которая на протяжении тысяч лет исполняет желания своих владельцев. Но бедный и добрый Аладдин, юноша с отважным сердцем, обретает поддержку Джинна из Волшебной лампы. Он готов помочь Аладдину осуществить его мечты, полные благородства и мудрости.

Любовь и торжество

Бесстрашно идя к своей цели, Аладдин завоевывает любовь царевны Будур. Пир на весь мир организует счастливый отец — Султан Сулейман. Багдад возликует, наполняясь песнями и танцами, а воздух пропитается пленительными звуками музыки и ароматами чудес.

Современный взгляд на классическую сказку

Герои мюзикла «Аладдин» создадут для вас манящую и волшебную атмосферу праздника, наполненную жизнелюбием, щедростью, радушием и мудростью Востока. В отличие от традиционных детских спектаклей, сюжет сказки представлен артистами театра «Festivals~master-studio» в жанре современного мюзикла, включающего сольные вокальные номера, дуэты, хоровые партии, танцы и пластические интермедии.
 

Не упустите шанс погрузиться в эту яркую и волшебную историю!

