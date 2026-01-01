Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аладдин
Киноафиша Аладдин

Спектакль Аладдин

Постановка
Музыкальный театр 0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Аладдин» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре состоится яркий спектакль по мотивам знаменитой восточной сказки об Аладдине. Эта история о добром и отважном юноше, который находит волшебную лампу с Джинном, некогда служившим султану Сулейману.

Джинн, злопамятный визирь Хашим заточил в лампу, но Аладдин, не мирящийся с несправедливостью, отправляется в прошлое, чтобы спасти султана и его дочь Амину. Спектакль станет настоящим подарком для любителей музыкальных постановок и восточных легенд.

О рассказе

В спектакле зрители встретят не только Аладдина и Джинна, но и погрузятся в магическую атмосферу восточных сказок. Как оказалось, когда-то Джинн был звездочётом, обладателем величайшей силы огня, и служил славному султану. Но завистливый Хашим использовал чёрную магию, чтобы свергнуть султана и заточить Джинна в лампу. Теперь судьба страны зависит от смелости Аладдина!

О спектакле

«Аладдин» — это захватывающее представление, которое сочетает в себе добрый юмор, яркую музыку и великолепные танцы. Подготовьтесь к волшебному вечеру и насладитесь удивительными сюжетными поворотами. Приготовьтесь сесть на ковёр-самолёт, ведь волшебный Восток уже ждёт вас!

Купить билет на спектакль Аладдин

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽

Фотографии

Аладдин

В ближайшие дни

Дни Турбиных
12+
Драма
Дни Турбиных
23 апреля в 18:30 Глобус
от 600 ₽
Баядерка
12+
Балет
Баядерка
23 апреля в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Тетки
16+
Комедия
Тетки
25 марта в 18:30 Евразия
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше