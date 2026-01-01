Спектакль «Аладдин» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре состоится яркий спектакль по мотивам знаменитой восточной сказки об Аладдине. Эта история о добром и отважном юноше, который находит волшебную лампу с Джинном, некогда служившим султану Сулейману.

Джинн, злопамятный визирь Хашим заточил в лампу, но Аладдин, не мирящийся с несправедливостью, отправляется в прошлое, чтобы спасти султана и его дочь Амину. Спектакль станет настоящим подарком для любителей музыкальных постановок и восточных легенд.

О рассказе

В спектакле зрители встретят не только Аладдина и Джинна, но и погрузятся в магическую атмосферу восточных сказок. Как оказалось, когда-то Джинн был звездочётом, обладателем величайшей силы огня, и служил славному султану. Но завистливый Хашим использовал чёрную магию, чтобы свергнуть султана и заточить Джинна в лампу. Теперь судьба страны зависит от смелости Аладдина!

О спектакле

«Аладдин» — это захватывающее представление, которое сочетает в себе добрый юмор, яркую музыку и великолепные танцы. Подготовьтесь к волшебному вечеру и насладитесь удивительными сюжетными поворотами. Приготовьтесь сесть на ковёр-самолёт, ведь волшебный Восток уже ждёт вас!