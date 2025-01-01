Меню
Аладдин
Киноафиша Аладдин

Спектакль Аладдин

Режиссер Сергей Черепанов
Продолжительность 45 минут

О спектакле

Спектакль «Аладдин»: волшебство и доброта на сцене

Спектакль «Аладдин» приглашает зрителей в мир восточных сказок, полных тайн, богатств и чудес. Эта увлекательная история о юноше, который через искреннюю любовь к принцессе преодолевает все преграды, станет настоящим подарком для всей семьи.

Сюжет и герои

В центре сюжета находится Аладдин — простой юноша, чья жизнь меняется благодаря встрече с принцессой. В этой сказке герои не разделяются на абсолютно плохих и хороших; они все милые личности, столкнувшиеся с конфликтом интересов. Каждый из них по-своему стремится к счастью, и даже хитрые торговцы и волшебные джинны имеют свои причины для действий.

Рекомендуем к просмотру

  • В производстве «Аладдина» используются яркие костюмы и захватывающие декорации, которые создают атмосферу восточной сказки.
  • Спектакль учит доброте, смелости и благородству; эти принципы пронизывают сюжет и делают его близким каждому зрителю.
  • Детям до 2 лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении! Билеты необходимо приобретать отдельно для родителя и ребенка.

Семейный спектакль

Мир сказок — это место, где добро всегда побеждает зло, а любовь и искренность приводят к счастью. «Аладдин» — это отличный выбор для семейного просмотра, который вдохновит маленьких зрителей и напомнит взрослым о волшебстве детства.

Обратите внимание, что билеты не подлежат возврату, но вы можете перенести их на другой сеанс или дату не позднее чем за 2 часа до спектакля.

Купить билет на спектакль Аладдин

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽

