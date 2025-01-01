Меню
Аладдин
Киноафиша Аладдин

Спектакль Аладдин

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Алладин»: волшебная история востока

Все было спокойно в сказочном Багдаде, пока бедный молодой парень не влюбился в прекрасную принцессу Будур. Этот романтический сюжет разворачивается на фоне насыщенной восточной культуры, полной тайн и загадок.

Приключения Аладдина и джина

Невозможно представить историю Аладдина без его верного друга — всемогущего джина, который помогает парню осуществить его заветную мечту. Вместе они сталкиваются с множеством опасностей и преодолевают трудности на пути к счастью.

Восточная эстетика и волшебство

Зрителей ждет волнительно-я яркое зрелище, наполненное экзотической красотой и утонченными моментами. Спектакль поразит своей магией и чудесными превращениями, в которые трудно не поверить. Он создаст атмосферу настоящего восточного великолепия, подарив зрителям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этой чудесной истории, где любовь и волшебство переплетаются на сцене!

Купить билет на спектакль Аладдин

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Февраль
25 декабря четверг
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
14:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
30 декабря вторник
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
4 февраля среда
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽

Фотографии

Аладдин

