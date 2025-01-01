Меню
О спектакле
Аладдин (на казахском языке)
Спектакль Аладдин (на казахском языке)
детский
Режиссер
Сергей Черепанов
Декабрь
14 декабря
воскресенье
14:00
Тотальный театр
г. Алматы, ул. Шевченко 114
Купить билеты
от 2000 ₽
В ближайшие дни
Детские елки
Детский
И падал волшебно снег...
30 декабря в 12:30
Дворец Школьников
от 2500 ₽
Драма
Бернарда Альбаның үйі (Дом Бернарды Альбы)
20 декабря в 18:30
ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 1500 ₽
Детский
Кішкентай ханзаданың оралуы (Возвращение Маленького принца)
12 декабря в 11:00
ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 1500 ₽
