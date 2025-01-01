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Аладдин и волшебная лампа
Киноафиша Аладдин и волшебная лампа

Спектакль Аладдин и волшебная лампа

0+
Режиссер Анатолий Поляк
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Аладдин и волшебная лампа» в Дагестанском театре кукол

«Аладдин и волшебная лампа» — это одно из самых удивительных произведений цикла арабских сказок, собранных в знаменитом сборнике «Тысяча и одна ночь». Каждая сказка в этом сборнике раскрывает уникальный, волшебный сюжет, наполненный колоритом и красотой Востока.

Сюжет и персонажи

История о храбром и бескорыстном юноше Аладдине, который побеждает коварного и жадного колдуна Джафара, особенно интересна маленьким зрителям. Победа Аладдина становится возможной благодаря мудрости Джинна, который провел целую вечность в волшебной лампе. Он вырывается на свободу, чтобы создать чудо и восстановить справедливость.

В финале зло получает наказание, а влюбленные — добрый Аладдин и прекрасная принцесса Будур — остаются вместе, наслаждаясь любовью и счастьем.

Творческая команда

Постановка спектакля осуществляется талантливым украинским режиссером Анатолием Поляком. Красочные декорации в стиле трансформеров созданы его соотечественниками Анатолием Павликом и Лесей Терновых. Чарующее музыкальное оформление Геннадия Юрченко гармонично дополняет высокопрофессиональное мастерство дагестанских кукольников.

Не упустите шанс увидеть это волшебное представление, которое подарит незабываемые эмоции и погрузит вас в мир восточной сказки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 18 октября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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