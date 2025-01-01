Спектакль «Аладдин и волшебная лампа» в Дагестанском театре кукол

«Аладдин и волшебная лампа» — это одно из самых удивительных произведений цикла арабских сказок, собранных в знаменитом сборнике «Тысяча и одна ночь». Каждая сказка в этом сборнике раскрывает уникальный, волшебный сюжет, наполненный колоритом и красотой Востока.

Сюжет и персонажи

История о храбром и бескорыстном юноше Аладдине, который побеждает коварного и жадного колдуна Джафара, особенно интересна маленьким зрителям. Победа Аладдина становится возможной благодаря мудрости Джинна, который провел целую вечность в волшебной лампе. Он вырывается на свободу, чтобы создать чудо и восстановить справедливость.

В финале зло получает наказание, а влюбленные — добрый Аладдин и прекрасная принцесса Будур — остаются вместе, наслаждаясь любовью и счастьем.

Творческая команда

Постановка спектакля осуществляется талантливым украинским режиссером Анатолием Поляком. Красочные декорации в стиле трансформеров созданы его соотечественниками Анатолием Павликом и Лесей Терновых. Чарующее музыкальное оформление Геннадия Юрченко гармонично дополняет высокопрофессиональное мастерство дагестанских кукольников.

Не упустите шанс увидеть это волшебное представление, которое подарит незабываемые эмоции и погрузит вас в мир восточной сказки!