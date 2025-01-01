Меню
Аладдин и волшебная лампа
Спектакль Аладдин и волшебная лампа

Постановка
Театр сказки 0+
Режиссер Николай Боровков
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебная история Аладдина в Театре Сказки

Романтическая история любви бедного юноши Аладдина и прекрасной царевны Будур является одной из жемчужин «Тысячи и одной ночи» — сокровищницы сказок древнего Востока. Этот спектакль перенесет зрителей в мир восточных чудес и невероятных приключений.

Волшебство и магия

На сцене развернется целая палитра небесных знаков, магических заклинаний и, конечно, всемогущего джинна. Он станет незаменимым спутником Аладдина, помогая ему преодолевать жизненные трудности и добиваться любви своей избранницы.

Чем интересен спектакль

Кроме захватывающей сюжетной линии, зрители смогут насладиться яркими костюмами и эффектными сценографическими решениями. Спектакль наполнен динамичной музыкой, что придаёт атмосфере особый восточный колорит.

Для кого этот спектакль

Этот спектакль подойдет как детям, так и взрослым, ведь его темы о любви, дружбе и мужестве будут близки каждому. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир Аладдина и увидеть, как сбываются мечты!

Ноябрь
8 ноября суббота
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽

Фотографии

Аладдин и волшебная лампа Аладдин и волшебная лампа Аладдин и волшебная лампа Аладдин и волшебная лампа

