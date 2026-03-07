Спектакль Аквариумник

Оповещения от Киноафиши
Театрально-музыкальный квартирник «Аквариумник» в театре имени Моссовета

Театр имени Моссовета приглашает вас на уникальное событие — театрально-музыкальный квартирник «Аквариумник». Молодые артисты театра исполнят разнообразные музыкальные жанры, от советского ретро до современных российских композиторов. В сопровождении барабанщика Юлия Худякова из театра «Геликон-опера» звучание станет еще более насыщенным.

Атмосфера и программа

Во время квартирника вы услышите выступления не только молодых артистов, но и звезд театра Моссовета, а также музыкантов из лучших профессиональных оркестров Москвы. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и неформальной атмосферы.

История создания квартирника

Идея квартирника возникла в летние вечера, когда молодые артисты театра собирались в саду «Аквариум» после спектаклей. Невольно они начали играть и петь под гитару, осознав, что совместная игра на музыкальных инструментах становится настоящим творческим процессом. Быстро пришли к выводу, что без барабанщика не обойтись, и отправились к театру «Геликон-опера», где призывали Юлия Худякова стать частью их музыкальной семьи.

Приглашение для зрителей

Мы ждем вас в гости! Обещаем уютную атмосферу, теплоту общения и массу хорошей музыки. Не упустите возможность потанцевать под любимые мелодии и насладиться живыми выступлениями талантливых исполнителей.

С горячим приветом,
ваши «Дети Юрского»

Март
7 марта суббота
22:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 900 ₽

