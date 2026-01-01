Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Акустический концерт «Легенды русского рока»
Киноафиша Акустический концерт «Легенды русского рока»

Акустический концерт «Легенды русского рока»

Продолжительность 3 часа

О концерте

Неповторимый вечер акустики с Алексеем Андреевым

Неквартирник приглашает вас провести вечер в компании любимых хитов русского рока. Это отличная возможность насладиться живым исполнением в теплой и дружеской атмосфере.

Что вас ждет?

  • Акустические каверы на песни легенд русского рока
  • Пивной безлимит для создания отличного настроения
  • Уютная обстановка, как на настоящем квартирнике
  • Дружеское общение и возможность познакомиться с единомышленниками

Здесь каждый сможет не только слушать, но и петь вместе с исполнителями, делиться своими воспоминаниями и просто наслаждаться моментом.

Не забудьте захватить чудесное настроение, капельку юмора и много свободного времени, чтобы сполна насладиться вечером!

P.S. Билет на «Неквартирник» — это отличный подарок, дарящий неповторимые эмоции!

До встречи в самом атмосферном пространстве Алматы, друзья!

Купить билет на концерт Акустический концерт «Легенды русского рока»

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
20:00
Творческое пространство «Неквартира» г. Алматы, ул. Текстильная 14
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы
Инди Рок
Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы
17 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Park Live Almaty 2026
Фестиваль
Park Live Almaty 2026
22 августа в 13:00 Первомайские пруды (Park Live Almaty)
Билеты
Anacondaz
Рок
Anacondaz
7 марта в 20:00 Motor Club Almaty
от 40000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше