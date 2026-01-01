Акустический концерт «Легенды русского рока»

Неповторимый вечер акустики с Алексеем Андреевым

Неквартирник приглашает вас провести вечер в компании любимых хитов русского рока. Это отличная возможность насладиться живым исполнением в теплой и дружеской атмосфере.

Что вас ждет?

Акустические каверы на песни легенд русского рока

Пивной безлимит для создания отличного настроения

Уютная обстановка, как на настоящем квартирнике

Дружеское общение и возможность познакомиться с единомышленниками

Здесь каждый сможет не только слушать, но и петь вместе с исполнителями, делиться своими воспоминаниями и просто наслаждаться моментом.

Не забудьте захватить чудесное настроение, капельку юмора и много свободного времени, чтобы сполна насладиться вечером!

P.S. Билет на «Неквартирник» — это отличный подарок, дарящий неповторимые эмоции!

До встречи в самом атмосферном пространстве Алматы, друзья!