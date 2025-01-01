Меню
Акустический Дуэт Марка Петрова (Группа "Электрооркестр")
Акустический Дуэт Марка Петрова (Группа "Электрооркестр")

18+
О концерте/спектакле

Акустический Дуэт Марка Петрова: Вдохновение музыкой

Билеты на «Акустический Дуэт Марка Петрова (Группа «Электрооркестр»)» уже доступны для покупки. Начальная стоимость — от 600 рублей.

Музыка, кофе и вино

Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в атмосферу акустической музыки, сочетая её с изысканными напитками. Марк Петров и его группа обещают создать неповторимый музыкальный опыт, который порадует не только слух, но и сердце зрителей.

«Акустический Дуэт Марка Петрова» — это не просто концерт, это настоящий музыкальный вечер, наполненный мелодиями и эмоциями. Уникальность формата позволяет зрителям насладиться глубиной исполнения и интерактивным взаимодействием с артистом.

Не пропустите!

Приобретая билеты на этот спектакль, вы гарантируете себе вечер, наполненный качественной музыкой и атмосферой уюта. Позаботьтесь о своих местах заранее — количество билетов ограничено!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

