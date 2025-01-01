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Акустическая вечеринка с группой Элли Блэк
Киноафиша Акустическая вечеринка с группой Элли Блэк

Акустическая вечеринка с группой Элли Блэк

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Акустическая вечеринка с группой Элли Блэк

Приглашаем вас на уникальную акустическую вечеринку с участием группы Элли Блэк. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где каждый сможет петь, смеяться и танцевать вместе с артистами.

Что вас ждет?

В программе вечера — обсуждение ярких моментов прошедших летних фестивалей. Элли Блэк поделится своими впечатлениями и историями из поездок, которые вдохновили их на создание новых хитов.

Зарядитесь положительными эмоциями!

Эта вечеринка — отличная возможность отдохнуть и зарядиться позитивом на выходные. Атмосфера дружбы и веселья создаст идеальные условия для общения и знакомства с новыми людьми.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера. Запаситесь хорошим настроением и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 31 июля
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
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