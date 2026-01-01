Акустическая химия. Маргарита Корнеева

Концерт Маргариты Корнеевой: возвращение к эстрадной классике

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный расцвету советской эстрады. В программе прозвучат самые любимые ретро-хиты: великолепные танго и песни 30-х годов, зажигательные романсы и популярные мелодии 50-60-х. Этот праздник души подарит зрителям лауреат всероссийских и международных конкурсов Маргарита Корнеева.

Маргарита — певица с чарующим бархатным голосом и яркой индивидуальностью. Ее исполнение наполняет знакомые мелодии новыми красками и глубокими эмоциями, что и объясняет растущее число благодарных зрителей на ее концертах.

Программа вечера

Романсы: от классических шедевров до современных произведений.

Легенды эстрады: любимые хиты советской эстрады.

Инструментальные композиции: вечная классика Evergreen в изысканном исполнении.

Живое общение: истории о музыке и открытый диалог со зрителями.

Музыкальное сопровождение обеспечивают талантливые музыканты: Руслан Беликов (клавишные) и Олег Дорогов (классическая гитара).

Акустическая химия: Творческое Пространство

Мы также рады представить наш уникальный проект — "Акустическая химия". Это пространство, где встречаются творческие души, объединенные любовью к музыке и поэзии. Каждый вечер нашего проекта — это не просто концерт, а встреча единомышленников, наполненная теплом и душевностью.

Проект собирает под одной крышей авторов песен, поэтов и всех, кто ценит живое искусство. Мы создаем атмосферу, где каждый может поделиться своим творчеством, услышать новые голоса и найти вдохновение в произведениях других.

Каждое событие "Акустической химии" — это уникальный опыт, полный искренних эмоций и настоящей музыки. Мы верим, что каждый может найти свое место в нашем проекте, будь то выступление на сцене или теплый разговор за чашкой чая.

Ждем вас на встрече с настоящим искусством!