Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Акустическая Химия/ Ирина Меццо «Я о любви спою тебе своей…»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Акустическая Химия/ Ирина Меццо «Я о любви спою тебе своей…»

Акустическая Химия/ Ирина Меццо «Я о любви спою тебе своей…»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное событие с Ириной Меццо

25 октября в 14:00 в «Ритм Блюз кафе» состоится выступление уникальной разножанровой певицы Ирины Меццо. В её репертуаре органично сочетаются оперные произведения, классика отечественной эстрады и песни современных авторов, написанные специально для неё. Публике будет представлена сольная программа «Я о любви спою тебе своей…».

О певице

Ирина Меццо — обладательница великолепного меццо-сопрано и многократный лауреат международных и российских конкурсов. Её творчество стало одним из ярчайших явлений высокого вокального искусства. В артистической биографии Ирины особое место занимает театр при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где она с радостью выходила на сцену, приоткрывая для зрителей частицу своей души.

Гастроли и успех

Сегодня Ирина активно гастролирует и записывает новые песни, получая восторженные отклики от благодарной публики в самых разных городах. Выступления певицы всегда наполнены глубокими эмоциями и виртуозной техникой, а её талант поистине многогранен.

Приглашение

Приглашаем вас посетить это впечатляющее музыкальное событие, которое произойдёт в самом сердце Москвы на легендарной концертной площадке. Не упустите возможность насладиться уникальным искусством Ирины Меццо!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Константин Бутаков. Сольный концерт
18+
Юмор
Константин Бутаков. Сольный концерт
15 августа в 21:40 Coin Event Hall
от 900 ₽
Darïya & Friends
18+
Блюз Рок
Darïya & Friends
17 октября в 19:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор
Большой чёрный стендап концерт
26 сентября в 22:00 Standup Café
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше