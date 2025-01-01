Акустическая Химия/ Ирина Меццо «Я о любви спою тебе своей…»

Музыкальное событие с Ириной Меццо

25 октября в 14:00 в «Ритм Блюз кафе» состоится выступление уникальной разножанровой певицы Ирины Меццо. В её репертуаре органично сочетаются оперные произведения, классика отечественной эстрады и песни современных авторов, написанные специально для неё. Публике будет представлена сольная программа «Я о любви спою тебе своей…».

О певице

Ирина Меццо — обладательница великолепного меццо-сопрано и многократный лауреат международных и российских конкурсов. Её творчество стало одним из ярчайших явлений высокого вокального искусства. В артистической биографии Ирины особое место занимает театр при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где она с радостью выходила на сцену, приоткрывая для зрителей частицу своей души.

Гастроли и успех

Сегодня Ирина активно гастролирует и записывает новые песни, получая восторженные отклики от благодарной публики в самых разных городах. Выступления певицы всегда наполнены глубокими эмоциями и виртуозной техникой, а её талант поистине многогранен.

Приглашение

Приглашаем вас посетить это впечатляющее музыкальное событие, которое произойдёт в самом сердце Москвы на легендарной концертной площадке. Не упустите возможность насладиться уникальным искусством Ирины Меццо!