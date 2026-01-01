Акустическая химия. Игорь Куринной и Алексей Сенин. Друзья и гитара
Акустическая химия. Игорь Куринной и Алексей Сенин. Друзья и гитара

Возраст 18+
О концерте

Музыкально-поэтический вечер "Акустическая химия" в Ритм-блюз кафе

Проект «Акустическая химия. Друзья и Гитара» вновь радует зрителей музыкально-поэтическим вечером, который проходит в уютном московском клубе Ритм Блюз Кафе. Это уникальное пространство каждый раз собирает авторов песен, поэтов и любителей живого искусства.

Участники вечера

В этот раз на сцене выступят:

  • Игорь Куринной — поэт и автор-исполнитель, который также занимает почетное место как заслуженный мастер спорта и многократный чемпион мира по самбо.
  • Алексей Сенин — профессиональный гитарист, который создаст неповторимое звучание вечера и обеспечит инструментальное наполнение.

О вечере

Вечер проходит в теплой и дружеской атмосфере под аккомпанемент акустических инструментов. Здесь каждый найдет что-то для себя — от трогательных баллад до зажигательных ритмов, которые обязательно поднимут настроение.

Не упустите возможность насладиться высокой поэзией и живой музыкой в компании талантливых исполнителей, создающих особую магию на сцене.

Июнь
9 июня вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

