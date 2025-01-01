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Билеты
Акустическая Химия / Осенняя рапсодия / Маргарита Корнеева при участии Руслана Беликова / Любимые песни и романсы
Билеты от 1700₽
Киноафиша Акустическая Химия / Осенняя рапсодия / Маргарита Корнеева при участии Руслана Беликова / Любимые песни и романсы

Акустическая Химия / Осенняя рапсодия / Маргарита Корнеева при участии Руслана Беликова / Любимые песни и романсы

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Акустическая химия: Осенняя рапсодия с Маргаритой Корнеевой

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт «Акустическая Химия / Осенняя рапсодия», который пройдет в уютном клубе «Ритм-блюз». На сцене выступит талантливая певица Маргарита Корнеева в сопровождении виртуозного музыканта Руслана Беликова.

Что вас ждет

В программе вечера – любимые песни и романсы, которые согреют душу и создадут неповторимую атмосферу уюта. Маргарита Корнеева известна своими глубокими интерпретациями и искренним исполнением, что делает каждый ее концерт настоящим событием.

О музыкантах

Руслан Беликов – не только опытный инструменталист, но и композитор, который добавит в выступление свою неповторимую нотку. Вместе с Маргаритой они создадут уникальный звуковой ландшафт, который не оставит равнодушным никого.

Место проведения

Клуб «Ритм-блюз» расположен в центре города и славится своим уютным интерьером и отличной акустикой. Здесь вы сможете насладиться не только музыкой, но и вкусными угощениями из меню заведения.

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее приобрести билеты. Их можно купить на сайте клуба или в кассе.

Не пропустите это замечательное событие осени. Ждем вас на «Акустической Химии»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:30 от 1700 ₽

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