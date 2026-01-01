Музыкальный спектакль «Актриса» в исполнении учеников Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова

В Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького представлен музыкальный спектакль «Актриса», подготовленный студентами Института современного искусства. Постановка посвящена подвигу артистов ленинградского Театра музыкальной комедии в годы блокады, охватывающим период с 1941 по 1944 год.

Сюжет и история создания

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о силе духа и искусстве в самые тяжелые времена. Все месяцы блокады Театр музыкальной комедии продолжал свою работу: шли репетиции, выпускались премьеры и восстанавливались старые спектакли. Каждое представление собирало полный зал, даже в условиях резкого холода. Желающие купить билеты вставали в очередь с раннего утра, а при отсутствии билетов можно было обменять их на дневную пайку хлеба.

Артисты театра не только продолжали выступать, но и проходили военную подготовку. Во время бомбежек они дежурили на крыше для тушения зажигательных бомб и сыграли более тысячи концертов на Ленинградском фронте. Спектакль «Актриса» основан на дневниках актера Анатолия Короткевича и фильме 1942 года с тем же названием.

Команда создателей

Режиссура осуществляется педагогами Ольгой Дроздовой, Дмитрием Певцовым и Аленой Юрьевой. Студенты не только актеры, но и вокалисты — им пришлось освоить профессиональный вокал и научиться танцевать в духе балетной труппы, воссоздавая номера классических оперетт 30-40 годов прошлого века. Спектакль длится чуть больше двух с половиной часов и включает два антракт.

Значение спектакля

«Актриса» является гимном русскому актеру и данью уважения всем, кто на сцене театра, концертной площадке, радио или в полевых условиях защищал нашу страну и помогал осажденному Ленинграду. Постановка стала символом вечной памяти и славы нашим героическим коллегам. Вдохновляющие примеры артистов прошлых лет служат источником мотивации для сегодняшних студентов.

Спектакль, несомненно, привлечет тех, кто ценит театр, историю и искусство.