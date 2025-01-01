Меню
Актриса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Актриса

Спектакль Актриса

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Актриса»

Долгожданная премьера спектакля «Актриса», основанного на пьесе Питера Куилтера «Прощание на бис». Режиссером постановки выступил Владимир Иванов, а продюсером - Альберт Могинов.

Звезды на сцене

В главных ролях: Народная артистка РФ Мария Аронова и Заслуженный артист РФ Владимир Большов. Их дуэт обещает незабываемые эмоции и глубокие переживания.

Тайны закулисья

Спектакль открывает зрителям тайны закулисья театра, где смешиваются любовь и ненависть, улыбки и слезы. Герои целуются и проклинают, клянутся в верности и предают друг друга, находясь «в образе» и следуя правилам жизни.

Уникальный формат

Особый авторский ход постановки – «театр в театре». Эта техника позволяет создать калейдоскоп ярких образов и непредсказуемый финал, который удивит даже самых искушенных зрителей.

Спектакль «Актриса» станет настоящим подарком для поклонников театрального искусства. Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу!

Режиссер
Владимир Иванов
Владимир Иванов
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Владимир Большов
Владимир Большов

Купить билет на спектакль Актриса

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября суббота
14:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1000 ₽
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1000 ₽

Фотографии

