Новая программа: Актеры БДТ – солдаты Великой Отечественной войны

В БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдет авторская программа заслуженного деятеля искусств РФ Ирины Шимбаревич. В этой программе зрители узнают о бывших актерах и сотрудниках театра, которые во время Великой Отечественной войны служили солдатами, разведчиками, артиллеристами, а также работали в агитбригадах и создавали спектакли в эвакуации.

Ирина Шимбаревич представит интересные истории о таких ярких личностях, как Иннокентий Смоктуновский, Владислав Стржельчик и Борис Лескин. Программа станет настоящим открытием для тех, кто интересуется историей театра и вкладом деятелей культуры в победу.

О программе

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлена программа «Актеры БДТ – солдаты Великой Отечественной...». В ней рассказывается о том, как артисты и сотрудники театра в 1941-1945 годах принимали участие в боях, служили в народном ополчении, выезжали на фронт в агитбригадах и создавали новые спектакли в сложных условиях эвакуации.

Зрителям будет представлено множество историй: о Иннокентии Смоктуновском, который прошел через Курскую битву и освободил Европу, о разведчиках Павле Луспекаеве, Евгении Горюнове и Иване Пальму, о флотском старшине Владиславе Стржельчике, который стал артиллеристом. Кроме того, будут упомянуты имена тех, кто работал в тылу, таких как Ефим Копелян, блокадники Николай Трофимов, Людмила Макарова и другие.

Творческая группа

Алёна Баскинд

Анна Вишнякова

Вениамин Каплан

Виктория Оцвера

Василий Пастухов - выпускающий заведующий художественно-постановочной частью

Дарья Курмышкина - выпускающий продюсер

Исполнитель программы

Автор и ведущая программы – заслуженный деятель искусств России Ирина Шимбаревич.

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с одним антрактом. Программа предназначена для зрителей старше 12 лет.

Фото предоставлены творческо-исследовательской частью БДТ им. Г.А. Товстоногова.