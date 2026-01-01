Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Актерское шоу «Лучше чем ничего»
Киноафиша Актерское шоу «Лучше чем ничего»

Спектакль Актерское шоу «Лучше чем ничего»

Постановка
Пространство «Трансформа»
Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Актерское шоу «Лучше чем ничего» – премьера на сцене «Трансформы»

В Трансформе ожидает вас удивительное событие – премьера актерского шоу «Лучше чем ничего» с Ярославом Максименко и Василием Поповым. Эти мастера сцены готовы подарить зрителям остроумное и смелое представление, которое не оставит равнодушным никого.

Экстрим и взаимодействие с зрителями

В отличие от привычных спектаклей, в этом шоу артистам предстоит отрабатывать за целую труппу. Они не только исполнители всех ролей, но и сценаристы, режиссеры и ведущие. Такой подход обещает заряд экстрима и настоящей актерской игры.

Зрители также станут активными участниками представления. У них появится возможность взаимодействовать с происходящим через чат с комментариями, а также внести свой вклад в шоу, предоставив эксцентричный реквизит. Так что, если у вас есть что-то уникальное на даче или в гараже, это отличный повод использовать это в действе!

Совместное творчество на сцене

«На сцене два профессионала, которые создают сиюминутный процесс, вовлекая зрителей. Это не совсем интерактив, скорее, это совместное приключение, где артисты и зрители открывают истории и обстоятельства вместе. И от этого становится весело», – делятся впечатлениями о шоу.

Непредсказуемый юмор

Ярослав и Василий славятся мастерством создания ярких персонажей. Даже в трагичных моментах их игра заставляет зрителя улыбаться, ведь они стремятся показать светлую сторону каждого воспоминания. Это шоу – именно то, что вам нужно, если вы ищете настоящие эмоции и смех.

В современном театре так мало по-настоящему смешного. «Лучше чем ничего» обещает стать уникальным и честным опытом, который приятно удивит и оставит светлые впечатления.

Купить билет на спектакль Актерское шоу «Лучше чем ничего»

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
28 февраля суббота
19:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
1 марта воскресенье
19:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж

В ближайшие дни

Песок в постели
Экспериментальный
Песок в постели
28 марта в 19:00 Театр-студия «Оркен»
от 10000 ₽
Әпке (Сестра)
Драма
Әпке (Сестра)
21 марта в 18:30 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 1500 ₽
Муха-Цокотуха
Детский
Муха-Цокотуха
21 марта в 12:00 Дворец Школьников
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше