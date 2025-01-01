Урок актерского мастерства с Юлией Богданович

Приглашаем вас на уникальный урок актерского мастерства, который проведет актриса «Домашнего театра в Доме Щепкина» Юлия Богданович. Этот мастер-класс станет отличной возможностью для всех, кто хочет развить свои актерские навыки и уверенность на сцене.

Философия профессии

Для актера «работа над собой» является неотъемлемой частью профессии. Быть уверенным и убедительным может каждый, и именно этому вы научитесь на занятии. Урок поможет вам справиться с волнением, избавиться от зажимов в теле и узнать новое о своих возможностях.

Что вас ждет на занятии?

На уроке вы познакомитесь с различными инструментами и техниками актерской практики, которые охватывают все сферы жизни: речь, голос, тело, эмоции и чувства. Программа занятия включает:

Психофизическую разминку

Речевые упражнения

Упражнения по пластике и ритмике

Работу со звуком и текстом

Этюды и репетиции в условиях настоящего театра

Практическая информация

Занятие продлится 2 часа. Не забудьте взять с собой удобную одежду и сменную обувь, чтобы максимально сосредоточиться на практике.

Этот урок станет отличной возможностью погрузиться в мир актерского мастерства и открыть для себя новые горизонты!