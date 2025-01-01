Спектакль Актерская читка сказок

Читка сказок от «Сказок для хороших людей» в Нетеатре

Приглашаем вас на уникальную актерскую читку сказок, которые не вошли в известные сборники «Антистресс-Сказки» и «Сказки без Пушкина», но нашли свое место в таких книгах, как «Сказки для хороших людей» и «Сказки без Пушкина». Это замечательная возможность окунуться в мир волшебства и фантазии!

Ваши любимые истории

На встрече любители театра смогут услышать не только избранные сказки, но и те, которые вы сами выберете! Если у вас есть любимая сказка, которую вы хотите услышать в исполнении актеров, сообщите нам об этом во время мероприятия. Мы будем рады прочитать для вас ваши любимые истории!

Открывайте мир сказок

Если у вас нет конкретной сказки на примете, не беда! Мы рекомендуем вам посетить паблик «Сказки для хороших людей» в ВКонтакте. Там вы найдете множество увлекательных историй, которые смогут порадовать и вдохновить вас.

Не упустите шанс насладиться волшебными моментами и поделиться своими сказками с другими! Ждем вас на нашей актерской читке!