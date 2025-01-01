Актерская читка пьесы Екатерины Бизяевой «Март и Слива» в Театре ТриЧетыре

Приглашаем вас на актерскую читку пьесы Екатерины Бизяевой «Март и Слива». Это уникальное произведение погружает зрителей в мир внутренней борьбы и поиска смысла жизни.

О спектакле

Главный герой, четырнадцатилетний Слива, задается вопросами, которые волнуют каждого: «Что делать, если нет правды, нет любви, нет мечты?» Он бродит по лабиринтам своей жизни, возвращаясь на одно и то же место. Но есть ли у него ответ на свои терзания?

Сложные темы

«Слива говорил о себе в третьем лице и прошедшем времени, не потому что считал себя великим, как Юлий Цезарь, а потому что Сливы уже как бы не существовало...» Эти строки подчеркивают глубину переживаний героя и его отчаяние. Как выбраться из лабиринта собственных мыслей? На этот вопрос предстоит ответить не только ему, но и зрителям.

Жизнь и ошибки

Жизнь не компьютерная игра: нельзя сохранить прогресс и начать заново. Однако, как утверждает пьеса, «нет непоправимых ошибок... непоправима лишь смерть». Эти слова заставляют задуматься о том, что каждая ошибка — это часть нашего пути, и именно они формируют нас как личностей.

