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Актерская читка пьесы Дарьи Варденбург «Никаких сомнений»
Киноафиша Актерская читка пьесы Дарьи Варденбург «Никаких сомнений»

Спектакль Актерская читка пьесы Дарьи Варденбург «Никаких сомнений»

Постановка
ТриЧетыре 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Читка пьесы в театре ТриЧетыре

В новом спектакле «У Ани родители уехали» мы погружаемся в мир подростков, где пустая квартира становится аренной для настоящих открытий. Главная героиня Аня, оставшись одна, решает не отчаиваться и организует вечеринку с друзьями.

Знакомство с героями

Аня не хочет никого видеть, но её подруга Яна предлагает отличную идею — пригласить всех друзей из соцсетей на вечеринку. Согласие приходит быстро, и вскоре квартира наполняется смехом и оживленными разговорами. Но под маской «крутых» образов из интернета скрываются настоящие проблемы и переживания подростков.

Темы, близкие каждому

Пьеса Дарьи Варденбург затрагивает важные аспекты жизни подростков, такие как дружба, самоидентификация и страхи, но делает это с юмором и легкостью. Зрители увидят, как общение без экранов может быть более искренним и настоящим.

Читка пьесы

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля. Читка пьесы пройдет в рамках театрального проекта, где зрители смогут не только увидеть, но и обсудить поднятые в ней темы. Это отличный шанс поразмышлять о том, как важно понимать друг друга, даже если мы очень разные.

Приходите и окунитесь в атмосферу подросткового общения без фильтров! Это будет незабываемо!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
19:00 от 300 ₽

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