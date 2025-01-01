Спектакль Актерская читка пьесы Дарьи Варденбург «Никаких сомнений»

Читка пьесы в театре ТриЧетыре

В новом спектакле «У Ани родители уехали» мы погружаемся в мир подростков, где пустая квартира становится аренной для настоящих открытий. Главная героиня Аня, оставшись одна, решает не отчаиваться и организует вечеринку с друзьями.

Знакомство с героями

Аня не хочет никого видеть, но её подруга Яна предлагает отличную идею — пригласить всех друзей из соцсетей на вечеринку. Согласие приходит быстро, и вскоре квартира наполняется смехом и оживленными разговорами. Но под маской «крутых» образов из интернета скрываются настоящие проблемы и переживания подростков.

Темы, близкие каждому

Пьеса Дарьи Варденбург затрагивает важные аспекты жизни подростков, такие как дружба, самоидентификация и страхи, но делает это с юмором и легкостью. Зрители увидят, как общение без экранов может быть более искренним и настоящим.

Читка пьесы

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля. Читка пьесы пройдет в рамках театрального проекта, где зрители смогут не только увидеть, но и обсудить поднятые в ней темы. Это отличный шанс поразмышлять о том, как важно понимать друг друга, даже если мы очень разные.

Приходите и окунитесь в атмосферу подросткового общения без фильтров! Это будет незабываемо!